«Филадельфия» и «Миннесота» возглавили рейтинг лучших команд НБА после трех недель регулярки

« » (8-1) поднялась на первую строчку в Power Rankings от . Победная серия «Сиксерс» достигла восьми матчей.

« » после выездной победы над «Голден Стэйт» (116:100; 7-2) прибавила пять позиций по сравнению с прошлой неделей и стала второй.

«Денвер» (8-2), « » (7-2) и « » (8-2) замкнули пятерку лучших команд лиги после трех недель сезона.

«Оклахома» (6-4) с 15-го места поднялась на 6-е.

«Клипперс» (3-6) с 11-го опустились на 22-ю позицию.