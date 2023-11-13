«Филадельфия» и «Миннесота» возглавили рейтинг лучших команд НБА после трех недель регулярки

Теги Бостон Даллас Денвер Клипперс Миннесота Филадельфия НБА Оклахома-Сити Баскетбол

«Филадельфия» (8-1) поднялась на первую строчку в Power Rankings от НБА. Победная серия «Сиксерс» достигла восьми матчей.

«Миннесота» после выездной победы над «Голден Стэйт» (116:100; 7-2) прибавила пять позиций по сравнению с прошлой неделей и стала второй.

«Денвер» (8-2), «Бостон» (7-2) и «Даллас» (8-2) замкнули пятерку лучших команд лиги после трех недель сезона.

«Оклахома» (6-4) с 15-го места поднялась на 6-е.

«Клипперс» (3-6) с 11-го опустились на 22-ю позицию.

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6 комментариев

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Rotick
Ответ vzi
Заслуженно. Фила вообще молодцы большие. Избавились от Хардена, заиграли, всех обыгрывают, никому не проигрывают. Не могу болеть против Филы - ведь я был на их матче в 2018, против Сперс кажется. Фила выиграла тогда. Хорошая атмосфера была на игре.
Кажется?!
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Марсель Объелся
Две команды, в успех которых вообще не верится
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Анатолий Елисеев
Фила играла с кем?) И сколько игр дома?) Начало сезона пока ни о чем не говорит!
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Сергей Пузанков
Ответ vzi
Заслуженно. Фила вообще молодцы большие. Избавились от Хардена, заиграли, всех обыгрывают, никому не проигрывают. Не могу болеть против Филы - ведь я был на их матче в 2018, против Сперс кажется. Фила выиграла тогда. Хорошая атмосфера была на игре.
А против Спёрс можете болеть? Ведь вы были на их матче, кажется.
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