«Филадельфия» и «Миннесота» возглавили рейтинг лучших команд НБА после трех недель регулярки
«Филадельфия» (8-1) поднялась на первую строчку в Power Rankings от НБА. Победная серия «Сиксерс» достигла восьми матчей.
«Миннесота» после выездной победы над «Голден Стэйт» (116:100; 7-2) прибавила пять позиций по сравнению с прошлой неделей и стала второй.
«Денвер» (8-2), «Бостон» (7-2) и «Даллас» (8-2) замкнули пятерку лучших команд лиги после трех недель сезона.
«Оклахома» (6-4) с 15-го места поднялась на 6-е.
«Клипперс» (3-6) с 11-го опустились на 22-ю позицию.
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