Джамал Мозли: «Джонатан Айзек должен рано или поздно попасть в символическую сборную лиги по защите»

Главный тренер « » после победы над «Милуоки» отметил важность центрового для команды.

«У меня не хватит слов. Он способен решать сложные задачи в обороне. Этот парень должен рано или поздно попасть в символическую сборную лиги по защите, или хотя бы стать номинантом на награду, потому что он очень хорош.

У него особый дар. Здорово, что у нас в команде собраны ребята, которые готовы брать на себя любые оборонительные задачи», – сказал тренер.