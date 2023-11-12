Джамал Мозли: «Джонатан Айзек должен рано или поздно попасть в символическую сборную лиги по защите»

Теги Орландо НБА Джонатан Айзек Джамал Мозли Баскетбол

Главный тренер «Орландо» Джамал Мозли после победы над «Милуоки» отметил важность центрового Джонатана Айзека для команды.

«У меня не хватит слов. Он способен решать сложные задачи в обороне. Этот парень должен рано или поздно попасть в символическую сборную лиги по защите, или хотя бы стать номинантом на награду, потому что он очень хорош.

У него особый дар. Здорово, что у нас в команде собраны ребята, которые готовы брать на себя любые оборонительные задачи», – сказал тренер.

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1 комментарий

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Tim Timson
для травмата это очень тяжело
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