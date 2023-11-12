Яннис Адетокумбо после поражения от «Орландо»: «Командной защиты нет. Мы не помогаем друг другу так, как должны»

Тяжелый форвард « » назвал причину, по которой команда в гостях уступила « » (97:112). Это первое поражение от «Мэджик» с февраля 2019 года.

«Индивидуальная гордость присутствует. А вот командной защиты нет. Мы не помогаем друг другу так, как должны.

В нападении же: всякий раз, когда [Миддлтон] получает мяч, ему не дают развернуться. Остаются с ним в пик-н-роллах. Иногда резко сдваиваются на нем в «посте», заставляют расставаться с мячом, всегда на подстраховке. Оборона соперника всегда на месте. Это та защита, против которой мы играем каждый вечер, потому что знаем, что команды будут выкладываться на полную, – заявил Адетокумбо.