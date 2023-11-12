Остин Ривз о выходе со скамейки: «Хотелось бы играть лучше, чтобы не приходилось это обсуждать»

Теги Лейкерс НБА Кэм Реддиш Дарвин Хэм Остин Ривз Баскетбол

Атакующий защитник «Лейкерс» Остин Ривз на пресс-конференции рассказал, как отреагировал на решение тренера Дарвина Хэма, что он выйдет со скамейки запасных. Место Ривза в старте занял Кэм Реддиш.

«По правде говоря, хотелось бы играть лучше, чтобы не было этих разговоров. Но родители с раннего возраста учили меня, что тренер есть тренер. И его решение, независимо от того, согласен ты с ним или не согласен, нужно уважать. Так я и поступил.

У нас был хороший диалог о том, что мы можем сделать, чтобы стать лучше как единое целое. А для меня, как я уже говорил последние два года в НБА и даже раньше, главное – победа», – объяснил Ривз.

Показатели защитника в девяти матчах сезона составляют 13,3 очка, 4,3 передачи и 4 подбора при 43% реализации с игры и 30% из-за дуги.

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