Кендрик Перкинс: «Лейкерс» нужна третья звезда. Мы не говорили, что Остин Ривз – тот самый парень. Он сам так заявил»

Теги Кендрик Перкинс Леброн Джеймс Лейкерс НБА Остин Ривз Баскетбол

Эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что «Лейкерс» должны заполучить третью звезду.

«Можно было бы подумать, что то, как они закончили прошлый сезон, вышли в финал конференции, затем провели полноценный тренировочный лагерь, даст свои плоды в новом году. Можно было подумать, что они обрели вторую молодость. Мы видели, как воодушевился Леброн. Они говорили о том, как рады начать сезон, и никто в их команде фактически не играет за контракт. «Лейкерс» переподписали всех своих ключевых игроков. Мое мнение, и я буду продолжать говорить об этом, – им нужна третья звезда.

Мы думали, что это будет Остин Ривз, но давайте будем реалистами. То, что Остин Ривз сделал в конце регулярки и в плей-офф. Мы не говорили, что он – тот самый парень. Он сам так заявил. И теперь должен показать, что является тем самым парнем», – сказал Перкинс.

Показатели Ривза в сезоне-2023/24 составляют 13,1 очка, 4,4 подбора, 4 передачи и 41,6% реализации с игры (27,8% из-за дуги).

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2 комментария

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Samsonov_24_4_11_15
Вы это кто?)
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NikolayOss
На святое замахнулся. Фанаты могут и не простить его последующую переобувочку с извинениями XDD
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