Кендрик Перкинс: «Лейкерс» нужна третья звезда. Мы не говорили, что Остин Ривз – тот самый парень. Он сам так заявил»

Эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что « » должны заполучить третью звезду.

«Можно было бы подумать, что то, как они закончили прошлый сезон, вышли в финал конференции, затем провели полноценный тренировочный лагерь, даст свои плоды в новом году. Можно было подумать, что они обрели вторую молодость. Мы видели, как воодушевился . Они говорили о том, как рады начать сезон, и никто в их команде фактически не играет за контракт. «Лейкерс» переподписали всех своих ключевых игроков. Мое мнение, и я буду продолжать говорить об этом, – им нужна третья звезда.

Мы думали, что это будет , но давайте будем реалистами. То, что Остин Ривз сделал в конце регулярки и в плей-офф. Мы не говорили, что он – тот самый парень. Он сам так заявил. И теперь должен показать, что является тем самым парнем», – сказал Перкинс.

Показатели Ривза в сезоне-2023/24 составляют 13,1 очка, 4,4 подбора, 4 передачи и 41,6% реализации с игры (27,8% из-за дуги).