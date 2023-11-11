Тэйлор Дженкинс об удалении Джексона: «Полное неуважение. Мне этого не понять»

Главный тренер « » раскритиковал судей за удаление во время матча против «Юты» (121:127).

«Джексона не следовало удалять. Это один из самых профессиональных игроков во всей лиге. На нем регулярно нарушали правила, что и вызвало такую реакцию.

Джексону выписали два технических, мне объяснили, что он набросился на судей. Что мы имеем? Наша команда ведет отчаянную борьбу, но игрока удаляют из-за судей. Это полное неуважение.

Штраф за критику? Я знаю, чего мне ждать... Все равно это невероятно. Мне этого не понять», – заявил Дженкинс.