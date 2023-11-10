Яннис Адетокумбо о бэк-ту-бэк после удаления: «Нет разницы, играю я 15 или 35 минут, я все равно устаю. Люди это не понимают»

Теги Индиана Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

Тяжелый форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо после поражения от «Индианы» (124:126) признался, что проведенное на площадке время не влияет на то, устают игроки или нет.

«Очевидно, что я был уставший. Вчера я сыграл не так много минут, но люди не понимают, что дело не в том, сколько минут ты проводишь на паркете, а в самой подготовке к матчу. Это бросковая тренировка, тренажерный зал, восстановление, предматчевая бросковая тренировка, предматчевая разминка, а затем только игра. Столько всего происходит.

Нет разницы, играю я 15 или 35 минут, я все равно устаю. Поэтому сегодня я был очень уставшим, но это наша работа, и мы должны ее выполнять. Выкладываться на максимум и отдавать все, что у нас есть, во второй игре за два дня», – сказал Адетокумбо журналисту Эрику Нэму из The Athletic.

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