Яннис Адетокумбо о бэк-ту-бэк после удаления: «Нет разницы, играю я 15 или 35 минут, я все равно устаю. Люди это не понимают»

Тяжелый форвард « » после поражения от «Индианы» (124:126) признался, что проведенное на площадке время не влияет на то, устают игроки или нет.

«Очевидно, что я был уставший. Вчера я сыграл не так много минут, но люди не понимают, что дело не в том, сколько минут ты проводишь на паркете, а в самой подготовке к матчу. Это бросковая тренировка, тренажерный зал, восстановление, предматчевая бросковая тренировка, предматчевая разминка, а затем только игра. Столько всего происходит.

Нет разницы, играю я 15 или 35 минут, я все равно устаю. Поэтому сегодня я был очень уставшим, но это наша работа, и мы должны ее выполнять. Выкладываться на максимум и отдавать все, что у нас есть, во второй игре за два дня», – сказал Адетокумбо журналисту Эрику Нэму из The Athletic.