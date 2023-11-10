Яннис стал первым игроком в истории, кто проиграл матч с 50 очками, 10 подборами и 75% реализации с игры

Звездный форвард « » в матче с «Индианой» (124:126) обновил рекорд нового сезона по набранным очкам за матч – 54.

За 36 минут на площадке грек реализовал 19 из 25 с игры (всего одна попытка с дальней дистанции – 0-1) и 16 из 18 с линии. На его счету также 12 подборов и 3 передачи при 8 потерях.

Как сообщает ESPN Stats & Info, Адетокумбо стал первым игроком в истории НБА, кто проиграл матч, в котором набрал минимум 50 очков, 10 подборов и реализовал 75% с игры.