Яннис стал первым игроком в истории, кто проиграл матч с 50 очками, 10 подборами и 75% реализации с игры

Теги Индиана Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо в матче с «Индианой» (124:126) обновил рекорд нового сезона НБА по набранным очкам за матч – 54.

За 36 минут на площадке грек реализовал 19 из 25 с игры (всего одна попытка с дальней дистанции – 0-1) и 16 из 18 с линии. На его счету также 12 подборов и 3 передачи при 8 потерях.

Как сообщает ESPN Stats & Info, Адетокумбо стал первым игроком в истории НБА, кто проиграл матч, в котором набрал минимум 50 очков, 10 подборов и реализовал 75% с игры.

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