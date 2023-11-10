Джордан Пул: «Все, что нужно было сделать в «Голден Стэйт», было сделано. Я получил перстень, позаботился о семье»

Теги Голден Стэйт НБА Вашингтон Джордан Пул Баскетбол

Атакующий защитник «Вашингтона» Джордан Пул признался, что готов к новой главе своей карьеры в НБА.

«Все меняется, например, когда ты уже подписал контракт и стал чемпионом. По сути, все, что нужно было сделать в «Голден Стэйт», было сделано.

Я получил перстень. Позаботился о семье. Отличная ситуация, чтобы приехать в Вашингтон и просто иметь собственную команду, играть в свой баскетбол», – сказал Пул журналисту Джейку Фишеру из Yahoo! Sports.

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10 комментариев

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Cash_flow
Получил перстень, получил по морде, позаботился о семье 😎
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Artur Prokopchuk
Ответ серж бжыч
Занимать 26 место в лиге из 30 команд это и есть предел мечтаний этого чувака
нет, Вы не понимаете.
Мусорить стату, не испытывать давления из-за плохих результатов команды и при этом получать десятки миллионов ЗП + из-за мусорной статы считаться звездой. Вот о чем мечтает Пул. Таких чуваков в Лиге полно
+14
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lysyiBenzin
Так он даже в Вашингтоне не первая звезда, о какой своей команде речь?
+2
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серж бжыч
Занимать 26 место в лиге из 30 команд это и есть предел мечтаний этого чувака
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Антон Петросян
Забыл добавить, что не против был остаться и получить ещё один перстень ,но уже его ему никогда не видать
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Artur Prokopchuk
но теперь до конца жизни его будут помнить, как "Тот парень, которому врезал Дрэймонд Грин" и однотипные вопросы обо этом и ГСВ. Такое себе наследие.
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Лиллард унижатель!
Лучше быть первым парнем в аутсайдере, чем 5-ым в контендере?
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mqh9pzrxgf
Ответ Cash_flow
Получил перстень, получил по морде, позаботился о семье 😎
Только порядок чуть другой)
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Sergio19882007
Ответ Антон Петросян
Забыл добавить, что не против был остаться и получить ещё один перстень ,но уже его ему никогда не видать
Так же как и ГСВ)
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