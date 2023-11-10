Джордан Пул: «Все, что нужно было сделать в «Голден Стэйт», было сделано. Я получил перстень, позаботился о семье»
Атакующий защитник «Вашингтона» Джордан Пул признался, что готов к новой главе своей карьеры в НБА.
«Все меняется, например, когда ты уже подписал контракт и стал чемпионом. По сути, все, что нужно было сделать в «Голден Стэйт», было сделано.
Я получил перстень. Позаботился о семье. Отличная ситуация, чтобы приехать в Вашингтон и просто иметь собственную команду, играть в свой баскетбол», – сказал Пул журналисту Джейку Фишеру из Yahoo! Sports.
Мусорить стату, не испытывать давления из-за плохих результатов команды и при этом получать десятки миллионов ЗП + из-за мусорной статы считаться звездой. Вот о чем мечтает Пул. Таких чуваков в Лиге полно