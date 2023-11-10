Джордан Пул: «Все, что нужно было сделать в «Голден Стэйт», было сделано. Я получил перстень, позаботился о семье»

Атакующий защитник « » признался, что готов к новой главе своей карьеры в .

«Все меняется, например, когда ты уже подписал контракт и стал чемпионом. По сути, все, что нужно было сделать в « », было сделано.

Я получил перстень. Позаботился о семье. Отличная ситуация, чтобы приехать в Вашингтон и просто иметь собственную команду, играть в свой баскетбол», – сказал Пул журналисту Джейку Фишеру из Yahoo! Sports.