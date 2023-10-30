Кэм Джонсон пропустит около двух недель из-за травмы икроножной мышцы

Форвард « » получил легкое растяжение подколенного сухожилия левой ноги во время тренировки в начале октября и пропустил тренировочный лагерь команды.

11-й номер драфта-2019 восстановился к первой игре сезона против «Кливленда» (113:114) и отметился 12 очками, 5 подборами, 3 передачами и 2 перехватами.

Два дня назад он пропустил игру с «Далласом» (120:125) из-за травмы. Сообщается, что форвард выбыл еще минимум на десять дней после повреждения икроножной мышцы.

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