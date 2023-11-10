Трэй Янг: «Если лига собирается расширяться, то я готов играть в Мехико»
Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг после матча с «Орландо» (120:119) признался, что ему понравилось играть в Мехико.
«Мне понравилась энергия арены, чувствовалось напряжение и интерес. Было классно сыграть здесь.
Знаю, что на карте НБА могу появиться пару новых городов. Если лига собирается расширяться, то я готов играть в Мехико. Это невероятное место для игры», – считает Янг.
Янг в четверг записал на свой счет 41 очко, 4 подбора, 8 передач и 3 перехвата.
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