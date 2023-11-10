Трэй Янг: «Если лига собирается расширяться, то я готов играть в Мехико»

Теги Атланта Орландо НБА Трэй Янг Баскетбол

Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг после матча с «Орландо» (120:119) признался, что ему понравилось играть в Мехико.

«Мне понравилась энергия арены, чувствовалось напряжение и интерес. Было классно сыграть здесь.

Знаю, что на карте НБА могу появиться пару новых городов. Если лига собирается расширяться, то я готов играть в Мехико. Это невероятное место для игры», – считает Янг.

Янг в четверг записал на свой счет 41 очко, 4 подбора, 8 передач и 3 перехвата.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Ратников
кстати он очень похож на мексиканца
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий