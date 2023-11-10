Мюррэй исполнил решающий 3-очковый с передачи Янга, Банкеро смазал бросок на победу

Теги Атланта Орландо НБА Баскетбол - видео Деджонте Мюррэй Трэй Янг Паоло Банкеро Баскетбол

Исход матча между «Орландо» и «Атлантой» в Мехико решился на последних секундах.

Защитник Деджонте Мюррэй за 31,2 секунды до сирены исполнил 3-очковый с передачи Трэй Янга (120:119), который стал победным.

В ответном владении Паоло Банкеро из «Орландо» смазал бросок на победу.

На счету Мюррэя 16 очков, 3 подбора, 2 передачи и 2 перехвата при 3 из 7 из-за дуги.

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3 комментария

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Дядя Санжар
У Орландо предостаточно времени было на 2-х очковую атаку, а он трёху бросал зачем-то....))
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artem-lstik@mail.ru
У орландо был таймаут, который решили сэкономить на следующую игру?)
Ну ладно там сразу не взял в надежде на быструю атаку за 7 секунд, но когда стало понятно, что такой не получится - что мешало взять-то?
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Серебристый
Ответ Дядя Санжар
У Орландо предостаточно времени было на 2-х очковую атаку, а он трёху бросал зачем-то....))
современная нба
0
0
0
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