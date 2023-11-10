Мюррэй исполнил решающий 3-очковый с передачи Янга, Банкеро смазал бросок на победу
Исход матча между «Орландо» и «Атлантой» в Мехико решился на последних секундах.
Защитник Деджонте Мюррэй за 31,2 секунды до сирены исполнил 3-очковый с передачи Трэй Янга (120:119), который стал победным.
В ответном владении Паоло Банкеро из «Орландо» смазал бросок на победу.
На счету Мюррэя 16 очков, 3 подбора, 2 передачи и 2 перехвата при 3 из 7 из-за дуги.
Ну ладно там сразу не взял в надежде на быструю атаку за 7 секунд, но когда стало понятно, что такой не получится - что мешало взять-то?