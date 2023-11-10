Исход матча между «Орландо» и «Атлантой» в Мехико решился на последних секундах.

Защитник Деджонте Мюррэй за 31,2 секунды до сирены исполнил 3-очковый с передачи (120:119), который стал победным.

В ответном владении из « » смазал бросок на победу.

На счету Мюррэя 16 очков, 3 подбора, 2 передачи и 2 перехвата при 3 из 7 из-за дуги.