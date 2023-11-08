Майкл Купер: «Вембаньяма относится к той же категории игроков, что и Абдул-Джаббар»

Пятикратный чемпион в составе «Лейкерс» Майкл Купер сравнил новичка « » с легендарным .

«Он был бы игроком, против которого я не смог бы защищаться… Карим всегда мог совершить бросок, если хотел. Но если против него использовали двойную или тройную опеку, Карим всегда искал открытого игрока.

Для меня Вемби относится к той же категории. Молодой человек умеет бросать в прыжке. Кто способен выпрыгнуть и накрыть его бросок в прыжке? Никто», — сказал Купер.

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