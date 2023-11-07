ESPN опубликовал Топ-25 игроков моложе 25 лет. Лука Дончич – 1-й, Виктор Вембаньяма – 3-й
Инсайдеры ESPN NBA Тим Бонтемпс, Бобби Маркс, Кевин Пелтон и Андре Снеллингс составили рейтинг 25 лучших игроков НБА в возрасте до 25 лет, основываясь на потенциале.
Первое место в списке занял звездный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич (24 года).
В пятерку лидеров также вошли Энтони Эдвардс («Миннесота»), Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»), Тайриз Халибертон («Индиана») и Джа Морэнт («Мемфис»).
Топ-25 игроков моложе 25 лет по версии ESPN:
1. Лука Дончич
3. Виктор Вембаньяма
4. Тайриз Халибертон
5. Джа Морэнт
6. Кейд Каннингем
7. Зайон Уильямсон
8. Дариус Гарлэнд
9. Ламело Болл
10. Джарен Джексон-младший
11. Тайриз Макси
12. Эван Мобли
13. Чет Холмгрен
14. Паоло Банкеро
15. Скотти Барнс
16. Франц Вагнер
17. Джейлен Уильямс
18. Джош Гидди
19. Джейлен Грин
20. Уокер Кесслер
21. Джейлен Дюрен
22. Тайлер Хирро
23. Скут Хендерсон
24. Киган Мюррэй
25. Алперен Шенгюн
Лука сразу заткнул хейтеров: 49 очков, 4 из 4 в клатче, победная трешка крюком от щита!
19. Сухой зеленый
И источник ведет на страничку с новостью NFL) в этой новости прекрасно все!)
хирро все же полноценный уже опытный игрок. лучший шестой. пошел пятый год, вон вообще лучший в майами сейчас. и уильямс, который вступает в свой второй сезон и абсолютно непонятно, что будет дальше. хотя, может вы и правы. просто ощущенте такое, что джей еще пацан, а тайлер уже полноценная 3,5 в контендере.