ESPN опубликовал Топ-25 игроков моложе 25 лет. Лука Дончич – 1-й, Виктор Вембаньяма – 3-й

Теги НБА Лука Дончич Джа Морэнт Тайриз Халибертон Энтони Эдвардс Виктор Вембаньяма Баскетбол

Инсайдеры ESPN NBA Тим Бонтемпс, Бобби Маркс, Кевин Пелтон и Андре Снеллингс составили рейтинг 25 лучших игроков НБА в возрасте до 25 лет, основываясь на потенциале.

Первое место в списке занял звездный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич (24 года).

В пятерку лидеров также вошли Энтони Эдвардс («Миннесота»), Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»), Тайриз Халибертон («Индиана») и Джа Морэнт («Мемфис»).

Топ-25 игроков моложе 25 лет по версии ESPN:

1. Лука Дончич

2. Энтони Эдвардс

3. Виктор Вембаньяма

4. Тайриз Халибертон

5. Джа Морэнт

6. Кейд Каннингем

7. Зайон Уильямсон

8. Дариус Гарлэнд

9. Ламело Болл

10. Джарен Джексон-младший

11. Тайриз Макси

12. Эван Мобли

13. Чет Холмгрен

14. Паоло Банкеро

15. Скотти Барнс

16. Франц Вагнер

17. Джейлен Уильямс

18. Джош Гидди

19. Джейлен Грин

20. Уокер Кесслер

21. Джейлен Дюрен

22. Тайлер Хирро

23. Скут Хендерсон

24. Киган Мюррэй

25. Алперен Шенгюн

Лука сразу заткнул хейтеров: 49 очков, 4 из 4 в клатче, победная трешка крюком от щита!

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19 комментариев

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AYE
19. Сухой зеленый. Это что?😂
+11
0
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бернер тайлера 9ер9ена
Ждем аккаунт с авой Джейлена Грина и ником Сухой Зеленый
+6
0
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kaissa
++19. Сухой зеленый++ Этот явно должен быть выше.)))
+5
0
+5
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Марсель Объелся
Ответ AYE
19. Сухой зеленый. Это что?😂
Dry(mond) Green
+4
0
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xamer 9
Просто оставлю это тут (поправят же!):
19. Сухой зеленый

И источник ведет на страничку с новостью NFL) в этой новости прекрасно все!)
+2
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Константин Ловков
Ответ бернер тайлера 9ер9ена
не знаю, как условный Джейлен Уильямс может быть выше Тайлера Хирро, конечно
А в чем Хирро сильнее Уильямса кроме скоринга?
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xamer 9
Если говорить про список, то слишком высоко Вемба после 6-7 игр в НБА. Еще Зайона бы поменял с Вагнером местами
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бернер тайлера 9ер9ена
не знаю, как условный Джейлен Уильямс может быть выше Тайлера Хирро, конечно
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noke
Шестое место Кейда Каннингема просто потрясает. С ним какое-то полное затмение у журналистов.
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Rahym Hommadow
Рад за Алперена
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Сергей Пузанков
Ответ бернер тайлера 9ер9ена
не знаю, как условный Джейлен Уильямс может быть выше Тайлера Хирро, конечно
Условный никак, а конкретный вполне конкретно
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бернер тайлера 9ер9ена
Ответ Константин Ловков
А в чем Хирро сильнее Уильямса кроме скоринга?
тут не в этом скорее вопрос. вембаньяма тоже авансом стоит

хирро все же полноценный уже опытный игрок. лучший шестой. пошел пятый год, вон вообще лучший в майами сейчас. и уильямс, который вступает в свой второй сезон и абсолютно непонятно, что будет дальше. хотя, может вы и правы. просто ощущенте такое, что джей еще пацан, а тайлер уже полноценная 3,5 в контендере.
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vzi
Ответ noke
Шестое место Кейда Каннингема просто потрясает. С ним какое-то полное затмение у журналистов.
В этом году он неплох.
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Archer_Great
Ответ Rahym Hommadow
Рад за Алперена
Мне кажется, он должен быть выше в списке, 15-19 было бы объективней
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Rahym Hommadow
Ответ Archer_Great
Мне кажется, он должен быть выше в списке, 15-19 было бы объективней
🤣🤣 я отличие от вас не пишу расист ком
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Archer_Great
Ответ Rahym Hommadow
🤣🤣 я отличие от вас не пишу расист ком
Эээмм..чего чего?)
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Rahym Hommadow
Ответ Archer_Great
Мне кажется, он должен быть выше в списке, 15-19 было бы объективней
согласен
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