Виктор Вембаньяма впервые принял участие в бэк-ту-бэке, реализовал 3 из 12 с игры против «Индианы»

Бигмен « » впервые принял участие в бэк-ту-бэке, когда команда проводит два матча за два дня.

Во встрече с «Индианой» (111:152) в понедельник первый номер драфта реализовал 3 из 12 с игры, это его худший результат в НБА.

В активе француза 13 очков, 10 подборов и 2 блок-шота.

В воскресенье «Сперс» уступили «Торонто», Виктор записал на свой счет 20 очков, 9 подборов, 4 передачи, 1 перехват и 5 блок-шотов при 7 из 16 с игры.

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Это сложно осознать, но Леброн, Карри и Дюрэнт – в числе самых старых игроков НБА