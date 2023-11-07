Виктор Вембаньяма впервые принял участие в бэк-ту-бэке, реализовал 3 из 12 с игры против «Индианы»

Теги Индиана Сан-Антонио НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Бигмен «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма впервые принял участие в бэк-ту-бэке, когда команда проводит два матча за два дня.

Во встрече с «Индианой» (111:152) в понедельник первый номер драфта реализовал 3 из 12 с игры, это его худший результат в НБА.

В активе француза 13 очков, 10 подборов и 2 блок-шота. 

В воскресенье «Сперс» уступили «Торонто», Виктор записал на свой счет 20 очков, 9 подборов, 4 передачи, 1 перехват и 5 блок-шотов при 7 из 16 с игры.

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1 комментарий

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icey_punk
Не берегут пожилого
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