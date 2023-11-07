Шэмс Чарания: «Энтони Дэвис сказал, что определенно будет играть в среду в Хьюстоне»

По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, центровой « » Энтони Дэвис подтвердил намерение вернуться на площадку в предстоящем матче против « ».

« сегодня пройдет обследование для уверенности, что не произошло ничего серьезного. Но на данный момент он ожидает, что будет полностью здоров и определенно будет играть в среду в Хьюстоне. Так что именно такого подхода придерживаются «Лейкерс», – сказал Чарания.

Дэвис не смог доиграть вчерашний матч против «Майами» (107:108) из-за травмы бедра.

НБА под следствием – из-за жалоб Айс Кьюба. Рэпер считает, что его ветеранскую лигу душат