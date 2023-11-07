Шэмс Чарания: «Энтони Дэвис сказал, что определенно будет играть в среду в Хьюстоне»

Теги травмы Хьюстон Лейкерс НБА Энтони Дэвис Шэмс Чарания Баскетбол

По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис подтвердил намерение вернуться на площадку в предстоящем матче против «Хьюстона».

«Энтони Дэвис сегодня пройдет обследование для уверенности, что не произошло ничего серьезного. Но на данный момент он ожидает, что будет полностью здоров и определенно будет играть в среду в Хьюстоне. Так что именно такого подхода придерживаются «Лейкерс», – сказал Чарания.

Дэвис не смог доиграть вчерашний матч против «Майами» (107:108) из-за травмы бедра.

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1 комментарий

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Вадим Дзахоев
Здоровья ЭйДи. Если не травмы, то как минимум DPOY может получить в этом году. Но это если…
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