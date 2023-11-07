Энтони Дэвис не смог доиграть матч с «Майами» из-за проблем с бедром
Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис вынужден был досрочно покинуть площадку во время матча с «Майами» (107:108) из-за спазмов в левом бедре.
Дэвис получил повреждение во второй четверти и вскоре был заменен. В третьей 12-минтуке звездный баскетболист дважды пытался вернуться в игру, но чувствовал себя не лучшим образом и в итоге был отправлен в раздевалку до конца встречи.
В понедельник на счету Энтони 9 очков, 6 подборов и 4 передачи за 25 минут. В момент финальной замены, когда он снова усугубил повреждение, Дэвис громко прокричал «Черт».
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