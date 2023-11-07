Майк Браун: «Рокетс» надрали нам зад, в первую очередь мне»

Теги Майк Браун Хьюстон Сакраменто НБА Баскетбол

Главный тренер «Сакраменто» Майк Браун резко высказался после разгромного поражения от «Хьюстона» (97:122).

«Нужно отдать «Хьюстону» должное. Они надрали нам зад, в первую очередь мне. Они вышли готовые играть и врезали нам. Это было очевидно, глядя на нашу игру в защите.

Самое интересное в том, что мы столкнулись с некоторыми трудностями. И если мы хотим стать теми, кем мы хотим стать, а я на 100 процентов уверен, что мы ими станем, мы должны найти выход из этой ситуации. Я не знаю, сколько времени это займет, но мы должны вернуться на правильный путь», – сказал тренер.

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