Де’Аарон Фокс может вернуться в строй в субботу в матче против «Рокетс»

Теги травмы Хьюстон Сакраменто НБА Де'Аарон Фокс Баскетбол

Разыгрывающий «Сакраменто» Де’Аарон Фокс может получить разрешение врачей на возвращение уже в субботу в матче против «Хьюстона», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Фокс получил растяжения связок правого голеностопного сустава во время четвертой четверти матча с «Лейкерс» в воскресенье (132:127 ОТ).

В среду защитник пропустил встречу «Кингз» с «Уорриорз» (101:102). Дэвион Митчелл заменил его в стартовой пятерке.

Кто больше всех потратил летом в НБА?

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