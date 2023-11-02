Де’Аарон Фокс может вернуться в строй в субботу в матче против «Рокетс»

Разыгрывающий « » Де’Аарон Фокс может получить разрешение врачей на возвращение уже в субботу в матче против « », сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Фокс получил растяжения связок правого голеностопного сустава во время четвертой четверти матча с «Лейкерс» в воскресенье (132:127 ОТ).

В среду защитник пропустил встречу «Кингз» с «Уорриорз» (101:102). Дэвион Митчелл заменил его в стартовой пятерке.

Кто больше всех потратил летом в НБА?