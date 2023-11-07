Джоэл Эмбиид набрал 48 очков и 11 подборов, «Филадельфия» обыграла «Вашингтон»

Теги Уилт Чемберлен Филадельфия НБА Вашингтон Баскетбол - видео Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид помог команде добиться победы над «Вашингтоном» (146:128).

Эмбиид записал на свой счет 48 очков (17 из 25 с игры, 14 из 14 с линии), 11 подборов и 6 передач за 35 минут.

В третьей четверти действующий MVP набрал 29 очков при 100% с игры.

Джоэл стал рекордсменом «Сиксерс» по матчам с линейкой 45+10+5 и более. У Эмбиида теперь 6 таких игр, он обошел легендарного Уилта Чемберлена (5).

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