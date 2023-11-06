«Мемфис» организовал рывок 26:2 в концовке и добыл первую победу в сезоне. «Блэйзерс» набрали 0 очков с игры за 8 минут

«Мемфис» вчера прервал шестиматчевую серию поражений и ответном матче в гостях справился с « » (112:100).

За 8 минут до конца встречи «Блэйзерс» вели в счете 98:86. После этого «Гриззлис» организовали рывок 26:2 и довели встречу до победы.

За эти 8 минут «Портленд» не набрал ни одного очка с игры. Лишь разыгрывающий Малкольм Брогдон записал в актив команды два точных штрафных броска.

«Блэйзерс» идут 11-ми на Западе с результатом 3-4, « » – последний.

В НБА стартует «внутрисезонный турнир». Что это за зверь такой с непроизносимым названием?

Перемен! «Бруклин»