«Мемфис» организовал рывок 26:2 в концовке и добыл первую победу в сезоне. «Блэйзерс» набрали 0 очков с игры за 8 минут

Теги Мемфис Портленд НБА Баскетбол

«Мемфис» вчера прервал шестиматчевую серию поражений и ответном матче в гостях справился с «Портлендом» (112:100).

За 8 минут до конца встречи «Блэйзерс» вели в счете 98:86. После этого «Гриззлис» организовали рывок 26:2 и довели встречу до победы.

За эти 8 минут «Портленд» не набрал ни одного очка с игры. Лишь разыгрывающий Малкольм Брогдон записал в актив команды два точных штрафных броска.

«Блэйзерс» идут 11-ми на Западе с результатом 3-4, «Мемфис» – последний.

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