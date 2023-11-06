Десмонд Бэйн после 1-й победы «Мемфиса» в сезоне: «Доволен тем, куда мы движемся»
Защитник «Мемфиса» Десмонд Бэйн поделился мнением о старте команды в новом сезоне НБА.
«Гризлис» начали с результатом 0-6, но в воскресенье одержали первую победу – над «Портлендом» (112:100).
«Все это время мы боролись, становились лучше и многое поняли. Многие ребята получили новые возможности. Доволен тем, куда мы движемся и нашей сегодняшней игрой», – резюмировал Бэйн.
В активе Десмонда 30 очков.
Кто больше всех потратил летом в НБА?
Мэджик Джонсон – теперь миллиардер. Позже Джордана и Леброна, но его путь гораздо интереснее
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