Десмонд Бэйн после 1-й победы «Мемфиса» в сезоне: «Доволен тем, куда мы движемся»

Теги Мемфис Портленд НБА Десмонд Бэйн Баскетбол

Защитник «Мемфиса» Десмонд Бэйн поделился мнением о старте команды в новом сезоне НБА.

«Гризлис» начали с результатом 0-6, но в воскресенье одержали первую победу – над «Портлендом» (112:100).

«Все это время мы боролись, становились лучше и многое поняли. Многие ребята получили новые возможности. Доволен тем, куда мы движемся и нашей сегодняшней игрой», – резюмировал Бэйн.

В активе Десмонда 30 очков.

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2 комментария

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Ed Monix
Да, МЕМфису лучше побеждать почаще, чтоб не стать командой МЕМов.
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Drinkinss
Двигаются в сторону танкинга и канкуна..
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