Десмонд Бэйн после 1-й победы «Мемфиса» в сезоне: «Доволен тем, куда мы движемся»

Защитник « » поделился мнением о старте команды в новом сезоне НБА.

«Гризлис» начали с результатом 0-6, но в воскресенье одержали первую победу – над « » (112:100).

«Все это время мы боролись, становились лучше и многое поняли. Многие ребята получили новые возможности. Доволен тем, куда мы движемся и нашей сегодняшней игрой», – резюмировал Бэйн.

В активе Десмонда 30 очков.

Кто больше всех потратил летом в НБА?

Мэджик Джонсон – теперь миллиардер. Позже Джордана и Леброна, но его путь гораздо интереснее