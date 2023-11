Известные музыканты LL Cool J и The Roots перепели сингл «Mama Said Knock You Out». Песня используется как гимн нового внутрисезонного турнира НБА.

Лига представила специальное видео с гимном внутрисезонного турнира, который стартовал в пятницу.

