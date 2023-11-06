Сергей Елевич о матче «Зенит» – УНИКС: «Казанцам повезло чуть больше»

Заслуженный тренер России Сергей Елевич поделился впечатлениями от матча Лиги ВТБ « » – УНИКС (83:93).

«Интересный матч. Игра получилась. Команды оправдали надежды поклонников баскетбола: они упорно сражались, и эта интрига, которая была в конце матча, состоялась за счет тех тактических ходов, которые искали и находили тренеры команд. Хотя тренер УНИКСа Перасович поначалу серьезно переигрывал своего коллегу из «Зенита» Паскуаля. Он здорово выстроил защиту и здорово варьировал состав, использовал всю его глубину. За счет этого казанцы доводили разрыв до 13 очков.

Тем не менее в концовке «Зениту» немного не хватило везения. УНИКСу повезло чуть больше. Ведь счет был уже равным, и даже чуть‑чуть хозяева лидировали, но не удержали. Не удалось хозяевам использовать шанс на победу, но шанс этот был. При этом, конечно, у гостей в концовке надо отметить результативные действия Димитриевича. Но по подборам и передачам, конечно, УНИКС был сегодня явно сильнее», - сказал Елевич

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