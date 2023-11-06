Сергей Елевич о матче «Зенит» – УНИКС: «Казанцам повезло чуть больше»

Теги УНИКС Сергей Елевич Зенит Единая лига ВТБ Баскетбол

Заслуженный тренер России Сергей Елевич поделился впечатлениями от матча Лиги ВТБ «Зенит» – УНИКС (83:93).

«Интересный матч. Игра получилась. Команды оправдали надежды поклонников баскетбола: они упорно сражались, и эта интрига, которая была в конце матча, состоялась за счет тех тактических ходов, которые искали и находили тренеры команд. Хотя тренер УНИКСа Перасович поначалу серьезно переигрывал своего коллегу из «Зенита» Паскуаля. Он здорово выстроил защиту и здорово варьировал состав, использовал всю его глубину. За счет этого казанцы доводили разрыв до 13 очков.

Тем не менее в концовке «Зениту» немного не хватило везения. УНИКСу повезло чуть больше. Ведь счет был уже равным, и даже чуть‑чуть хозяева лидировали, но не удержали. Не удалось хозяевам использовать шанс на победу, но шанс этот был. При этом, конечно, у гостей в концовке надо отметить результативные действия Димитриевича. Но по подборам и передачам, конечно, УНИКС был сегодня явно сильнее», - сказал Елевич

Харден все-таки добился обмена в «Клипперс»! Как это повлияет на НБА

Куда доведут «Клипперс» «Большая четверка» и Такер?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий