Диллон Брукс: «Джейлен Грин попадет на Матч всех звезд. Он впитывает все как губка»

Легкий форвард « » видит большой потенциал в разыгрывающем .

«Джейлен – особенный игрок, будущий участник Матча всех звезд.

Становится все лучше и лучше с каждым днем, особенно в защите. Впитывает все как губка, и он только начинает свой путь», – сказал Брукс после победы над «Сакраменто» (107:89).

В пяти матчах регулярки-2023/24 Грин набирает в среднем 17,2 очка, 4,2 подбора и 2,6 передачи, реализуя 39,5% бросков с игры и 31,8% из-за дуги.

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