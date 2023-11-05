Диллон Брукс: «Джейлен Грин попадет на Матч всех звезд. Он впитывает все как губка»

Теги Хьюстон НБА Диллон Брукс Джейлен Грин Баскетбол

Легкий форвард «Хьюстона» Диллон Брукс видит большой потенциал в разыгрывающем Джейлене Грине.

«Джейлен – особенный игрок, будущий участник Матча всех звезд.

Становится все лучше и лучше с каждым днем, особенно в защите. Впитывает все как губка, и он только начинает свой путь», – сказал Брукс после победы над «Сакраменто» (107:89).

В пяти матчах регулярки-2023/24 Грин набирает в среднем 17,2 очка, 4,2 подбора и 2,6 передачи, реализуя 39,5% бросков с игры и 31,8% из-за дуги.

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