Диллон Брукс: «Джейлен Грин попадет на Матч всех звезд. Он впитывает все как губка»
Легкий форвард «Хьюстона» Диллон Брукс видит большой потенциал в разыгрывающем Джейлене Грине.
«Джейлен – особенный игрок, будущий участник Матча всех звезд.
Становится все лучше и лучше с каждым днем, особенно в защите. Впитывает все как губка, и он только начинает свой путь», – сказал Брукс после победы над «Сакраменто» (107:89).
В пяти матчах регулярки-2023/24 Грин набирает в среднем 17,2 очка, 4,2 подбора и 2,6 передачи, реализуя 39,5% бросков с игры и 31,8% из-за дуги.
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