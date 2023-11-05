Рик Карлайл: «Третья четверть от Халибертона была исторической»

Теги Шарлотт Индиана Рик Карлайл НБА Тайриз Халибертон Баскетбол

Главный тренер «Индианы» Рик Карлайл на пресс-конференции подвел итоги домашнего поражения от «Шарлотт» (124:125).

«Третья четверть от Халибертона была исторической.

Нам нужно было закрепить это хорошей заключительной 12-минуткой, но они начали попадать что-то невероятное. Не повезло. Надо продолжать работать над тем, чтобы исправить ситуацию», – сказал Карлайл.

Халибертон в третьей четверти набрал 25 очков и сделал 6 передач, реализовав 8 из 11 с игры и 6 из 8 трехочковых. Он повторил рекорд Джордана Нворы по очкам за четверть в истории организации.

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