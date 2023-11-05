Тайриз Халибертон набрал 43 очка, 12 передач и попал 8 трехочковых в матче против «Хорнетс»

Разыгрывающий «Индианы» повторил личный рекорд по набранным очкам в игре против « » (124:125).

За 37 минут на паркете защитник записал в свой актив 43 очка, 12 результативных передач и перехват.

Халибертон реализовал 14 из 21 с игры (8 из 12 трехочковых) и 7 из 7 с линии.

«Пэйсерс» набрали 50 очков в третьей четверти, Халибертон – 25 из них. Он повторил рекорд по очкам за 12-минутку в истории организации.

Впервые в истории «Пэйсерс» игроку удалось набрать более 40 очков и 10 передач в одной игре.

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