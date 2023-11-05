Уэнделл Картер перенесет операцию на левой руке

Теги травмы Орландо НБА Уэнделл Картер Баскетбол

Центровой «Орландо» Уэнделл Картер перенесет операцию по поводу перелома третьей пястной кости левой руки, информируют официальные соцсети клуба. Он получил повреждение в матче с «Ютой» (115:113).

Состояние игрока будет вновь оценено приблизительно через три недели, и тогда будут объявлены ориентировочные сроки его возвращения на паркет.

В этом сезоне Картер провел 5 матчей. За 29,4 минуты на площадке он набирал в среднем 9,4 очка, 8,6 подбора и 1,6 передачи при 38% с игры.

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