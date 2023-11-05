Уэнделл Картер перенесет операцию на левой руке

Центровой « » перенесет операцию по поводу перелома третьей пястной кости левой руки, информируют официальные соцсети клуба. Он получил повреждение в матче с «Ютой» (115:113).

Состояние игрока будет вновь оценено приблизительно через три недели, и тогда будут объявлены ориентировочные сроки его возвращения на паркет.

В этом сезоне Картер провел 5 матчей. За 29,4 минуты на площадке он набирал в среднем 9,4 очка, 8,6 подбора и 1,6 передачи при 38% с игры.