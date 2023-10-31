Шэй Гилджес-Александер забросил 2 из 8 с игры против Осара Томпсона

Лидер «Оклахомы» реализовал 2 из 8 с игры, играя против новичка « » во вчерашнем матче между их командами.

Томпсон вынудил Гилджес-Александера совершить две потери, поставил ему два блок-шота и один раз добился спорного.

«Тандер» обыграл «Пистонс» со счетом 124:112. Гилджес-Александер завершил встречу с 32 очками (11 из 23 с игры), 9 подборами, 4 передачами, 3 перехватами и 5 потерями.

Перемен! «Детройт»