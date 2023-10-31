Шэй Гилджес-Александер забросил 2 из 8 с игры против Осара Томпсона

Теги Детройт НБА Оклахома-Сити Шэй Гилджес-Александер Осар Томпсон Баскетбол

Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер реализовал 2 из 8 с игры, играя против новичка «Детройта» Осара Томпсона во вчерашнем матче между их командами.

Томпсон вынудил Гилджес-Александера совершить две потери, поставил ему два блок-шота и один раз добился спорного.

«Тандер» обыграл «Пистонс» со счетом 124:112. Гилджес-Александер завершил встречу с 32 очками (11 из 23 с игры), 9 подборами, 4 передачами, 3  перехватами и 5 потерями.

Перемен! «Детройт»

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2 комментария

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gangstarr
Осар пока получше Амана выглядит
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Правая нога Дрэймонда Грина
Ответ gangstarr
Осар пока получше Амана выглядит
Осар вообще дикий молодой! Детройт прям заиграл щит снимают весь. Дюрен, Стюарт, Осар на троих пока что 30+ подборов делают на троих это вообще что такое
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