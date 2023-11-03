Джейсон Кидд пропустит матч с «Денвером» по болезни
«Даллас» проведет первую игру внутрисезонного турнира без главного тренера Джейсона Кидда, сообщает инсайдер Марк Стейн.
По его информации, специалист не полетел с командой в Денвер из-за болезни.
Ожидается, что Шон Свини станет временно исполняющим обязанности главного тренера.
«Даллас» начал сезон с четырех побед и идет первым на Западе.
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