Джейсон Кидд пропустит матч с «Денвером» по болезни

Теги Даллас Денвер Джейсон Кидд НБА Баскетбол

«Даллас» проведет первую игру внутрисезонного турнира без главного тренера Джейсона Кидда, сообщает инсайдер Марк Стейн.

По его информации, специалист не полетел с командой в Денвер из-за болезни.

Ожидается, что Шон Свини станет временно исполняющим обязанности главного тренера.

«Даллас» начал сезон с четырех побед и идет первым на Западе.

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