Легенда «Финикса» и Северной Каролины Уолтер Дэвис скончался на 70-м году жизни

6-кратный участник Матча всех звезд , легенда университета Северная Каролина и олимпийский чемпион в составе сборной США Уолтер Дэвис ушел из жизни в возрасте 69 лет.

Согласно сообщению университета, Дэвис скончался «по естественным причинам».

Дэвис – дядя нынешнего главного тренера Северной Каролины Хьюберта Дэвиса – в 1976 году входил в состав сборной США, которая под руководством Дина Смита завоевала золото на Олимпийских играх в Монреале.

Дэвис был выбран « » под пятым номером драфте НБА 1977 года. Он был признан новичком года и за 15 лет в НБА шесть раз участвовал в Матче всех звезд. Дэвис дважды попадал в символические сборные лиги, набирая в среднем 18,9 очка при 51,1% с игры, а также делая 3,0 подбора и 3,8 передачи за матч. Он завершил карьеру в 1992 году.

Дэвис является членом Зала славы университета Северная Каролина. В 1994 году «Санз» вывели его шестой игровой номер из обращения. Он остается лучшим бомбардиром «Финикса» за всю историю клуба.

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