Девин Букер обошел Амаре Стаудемайра и стал 6-м по набранным очкам в истории «Санз»

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Защитник «Санз» Девин Букер в четверг обошел знаменитого форварда Амаре Стаудемайра по набранным очкам в составе клуба из Финикса.

Букер набрал 49 очков в игре с «Денвером» (140:130) и довел карьерный показатель в форме «Финикса» до отметки 11 054 (11 035 у Амаре). 25-летний баскетболист вышел на общее 6-е место по очкам в истории «Санз».

Лидером «Финикса» является Уолтер Дэвис (15 666).

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