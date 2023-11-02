Кайри Ирвинг: «Делаю все возможное, чтобы разумно относиться к состоянию своего тела»

Разыгрывающий «Далласа» заявил, что серьезно относится к травмам и не будет торопиться с возвращением в строй.

«Делаю все возможное, чтобы разумно относиться к состоянию своего тела. Просто предпринимаю необходимые шаги вместе с нашим тренерским составом, чтобы оставаться в форме.

Одна из худших вещей — это травмы в предсезонке, но это часть игры. Не хочется, чтобы травма тянулась на протяжении всего сезона», – сказал Ирвинг.

Защитник пропустил два последних матча « » из-за проблем с левой стопой.

Кто больше всех потратил летом в НБА?