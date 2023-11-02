Звездан Митрович: «Представьте, что Чарльз Оукли защищался бы против Вембаньямы. Одно касание, и тот вернулся бы в Париж»

Теги Сан-Антонио НБА Чарльз Оукли Галатасарай Звездан Митрович Виктор Вембаньяма Баскетбол

Главный тренер «Галатасарая» Звездан Митрович поделился своими мыслями о новичке «Сан-Антонио» Викторе Вембаньяме и раскритиковал НБА за мягкость.

«На самом деле я боюсь, что кто-то столкнется с Вембаньямой и сломает ему колени.

Когда мы играли против «Виллербана», мы всегда побеждали, когда Вембаньяма был на площадке. В следующем сезоне, когда он был в «Метрополитане», против него защищался Шарль Каюди, и он не мог забросить ни одного мяча.

Я смотрел матчи «Сан-Антонио». В НБА больше нет той борьбы, что была раньше. Теперь все мягкие.

Представьте, что Чарльз Оукли защищался бы против Вембаньямы. Одно касание, и тот вернулся бы в Париж. Я предпочитаю такой баскетбол, но я старомоден», – сказал черногорец.

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4 комментария

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Net-Expert
А если Родман?
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SmilingBy
Я бы посмотрел на Оукли бегающего постоянно на дуге в защите)
А вообще мне интересно в чем болельщикам, оплачивающим все это интерес, когда звезды будут в лазарете постоянно? Они и так не играют уже очень много, а при "жёсткой" игре вообще оттуда не вылезу.
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Кирилл
Ага, только вот в прошлом сезоне, когда Вембаньяма играл за Метрополитан, сезонный счет против Виллербана 5:3 в пользу первых, причем 3:1 в полуфинале с огромным вкладом от Вити )

И когда Мирович возглавлял Монако, то он всего лишь один раз сыграл и выиграл против Виктора в Виллербане, после чего через время был уволен )
И в том же сезоне чемпионство взял Виллербан )
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Ed Monix
Если бы современным игрокам НБА с их атлетизмом и куда более здоровым в целом образом жизни разрешили играть запредельно жёстко, по тогдашним правилам, то ой не факт, что тогдашние игроки НБА победили бы или выстояли физически. Сейчас игра быстрее и атлетичнее, но не такая грязная, более умная. Грубая контактная игра это никак не признак силы духа, а скорее признак умственной ограниченности и ненависти к более талантливым и трудолюбивым игрокам. Разве нет? От бессильной злобы дурогон пытается поломать более умного и мастеровитого игрока. Не потому что силён духом, а потому что бездарный завистливый ленивый дурогон. Дело не в "мягкости" (намёк на трусость) игроков нынешней НБА, а в других правилах и более прагматичном подходе игроков к своей карьере. А если просто померяться силой, то и это точно было бы не в пользу игроков прошлого. Тем более, если речь идёт об индивидуальном мастерстве игроков НБА в целом. "Мягкость" современной НБА это не более чем глупый миф, которым тешат себя завистники из прошлого.
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