Звездан Митрович: «Представьте, что Чарльз Оукли защищался бы против Вембаньямы. Одно касание, и тот вернулся бы в Париж»
Главный тренер «Галатасарая» Звездан Митрович поделился своими мыслями о новичке «Сан-Антонио» Викторе Вембаньяме и раскритиковал НБА за мягкость.
«На самом деле я боюсь, что кто-то столкнется с Вембаньямой и сломает ему колени.
Когда мы играли против «Виллербана», мы всегда побеждали, когда Вембаньяма был на площадке. В следующем сезоне, когда он был в «Метрополитане», против него защищался Шарль Каюди, и он не мог забросить ни одного мяча.
Я смотрел матчи «Сан-Антонио». В НБА больше нет той борьбы, что была раньше. Теперь все мягкие.
Представьте, что Чарльз Оукли защищался бы против Вембаньямы. Одно касание, и тот вернулся бы в Париж. Я предпочитаю такой баскетбол, но я старомоден», – сказал черногорец.
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А вообще мне интересно в чем болельщикам, оплачивающим все это интерес, когда звезды будут в лазарете постоянно? Они и так не играют уже очень много, а при "жёсткой" игре вообще оттуда не вылезу.
И когда Мирович возглавлял Монако, то он всего лишь один раз сыграл и выиграл против Виктора в Виллербане, после чего через время был уволен )
И в том же сезоне чемпионство взял Виллербан )