Звездан Митрович: «Представьте, что Чарльз Оукли защищался бы против Вембаньямы. Одно касание, и тот вернулся бы в Париж»

Главный тренер « » поделился своими мыслями о новичке «Сан-Антонио» и раскритиковал НБА за мягкость.

«На самом деле я боюсь, что кто-то столкнется с Вембаньямой и сломает ему колени.

Когда мы играли против «Виллербана», мы всегда побеждали, когда Вембаньяма был на площадке. В следующем сезоне, когда он был в «Метрополитане», против него защищался Шарль Каюди, и он не мог забросить ни одного мяча.

Я смотрел матчи « ». В НБА больше нет той борьбы, что была раньше. Теперь все мягкие.

Представьте, что защищался бы против Вембаньямы. Одно касание, и тот вернулся бы в Париж. Я предпочитаю такой баскетбол, но я старомоден», – сказал черногорец.

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