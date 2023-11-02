Израильские болельщики с флагами пришли поддержать Дени Авдию в Атланте
«Атланта» на своем паркете справилась с «Вашингтоном» – 130:121.
Атакующий защитник «Уизардс» Дени Авдия после поражения остался на арене и пообщался с израильскими болельщиками. Фанаты пришли поддержать баскетболиста с флагами страны на фоне продолжающегося вооруженного конфликта с ХАМАС.
Фото: cоцсети обозревателя «Атланты» Калеба Джонсона
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