Израильские болельщики с флагами пришли поддержать Дени Авдию в Атланте

Теги Атланта НБА Вашингтон Баскетбол - фото Дени Авдия Баскетбол

«Атланта» на своем паркете справилась с «Вашингтоном» – 130:121.

Атакующий защитник «Уизардс» Дени Авдия после поражения остался на арене и пообщался с израильскими болельщиками. Фанаты пришли поддержать баскетболиста с флагами страны на фоне продолжающегося вооруженного конфликта с ХАМАС.

Фото: cоцсети обозревателя «Атланты» Калеба Джонсона

Харден все-таки добился обмена в «Клипперс»! Как это повлияет на НБА

Формы НБА City Edition отвратительнее с каждым годом. Но так было не всегда, вот гениальные экземпляры

Куда доведут «Клипперс» «Большая четверка» и Такер?

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий