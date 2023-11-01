Карлик Джонс продолжит карьеру в Китае

Теги переходы Чикаго чемпионат Китая Карлик Джонс Баскетбол

Бывший разыгрывающий «Чикаго» Карлик Джонс (25 лет, 183 см) в новом сезоне будет выступать за китайский «Чжэцзян Голден Буллс».

Джонс готовился к сезону в тренировочном лагере «Чикаго», но был отчислен.

Джонс был лидером Южного Судана на чемпионате мира-2023. В пяти матчах его показатели составили 20,4 очка и 10,4 передачи при 48% с игры и 42% из-за дуги.

В сезоне-22/23 за «Буллс» он сыграл лишь в семи матчах, проводя по восемь минут в среднем на паркете.

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3 комментария

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laziofan
Низковато для его уровня...
+6
0
+6
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Сергей Галынский
Думал увидеть его в Евролиге
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Олег Обручев
Ответ laziofan
Низковато для его уровня...
Хватит уже про рост)))
0
0
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