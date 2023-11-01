Карлик Джонс продолжит карьеру в Китае
Бывший разыгрывающий «Чикаго» Карлик Джонс (25 лет, 183 см) в новом сезоне будет выступать за китайский «Чжэцзян Голден Буллс».
Джонс готовился к сезону в тренировочном лагере «Чикаго», но был отчислен.
Джонс был лидером Южного Судана на чемпионате мира-2023. В пяти матчах его показатели составили 20,4 очка и 10,4 передачи при 48% с игры и 42% из-за дуги.
В сезоне-22/23 за «Буллс» он сыграл лишь в семи матчах, проводя по восемь минут в среднем на паркете.
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