Карлик Джонс продолжит карьеру в Китае

Бывший разыгрывающий « » (25 лет, 183 см) в новом сезоне будет выступать за китайский «Чжэцзян Голден Буллс».

Джонс готовился к сезону в тренировочном лагере «Чикаго», но был отчислен.

Джонс был лидером Южного Судана на чемпионате мира-2023. В пяти матчах его показатели составили 20,4 очка и 10,4 передачи при 48% с игры и 42% из-за дуги.

В сезоне-22/23 за «Буллс» он сыграл лишь в семи матчах, проводя по восемь минут в среднем на паркете.

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