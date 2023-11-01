НБА недавно инициировала расследование после того, как защитник «Филадельфии» не принял участие в матче с « » 26 октября.

По информации источников в лиге, «Сиксерс» не будут наказаны лигой.

Перед началом этого сезона лига ужесточила правила, чтобы звездные игроки не могли пропускать матчи на национальном телевидении без веских причин. «Сиксерс» решили оставить Хардена в Филадельфии после того, как он отсутствовал 10 дней – по версии клуба – «по личному делу». Команда аргументировала это тем, что так игроку будет проще привести себя в форму, занимаясь с тренерами и врачами на тренировочной базе.

Харден намеревался поехать на матчи в Милуоки и Торонто, но «Сиксерс» не пустили его на рейс, посчитав, что он находится в плохой физической форме.

По правилам НБА игроки могут пропускать матчи только в случае травм, личных причин, а также «в случае редких и непредвиденных обстоятельств». В противном случае клуб может быть оштрафован на 100 тысяч долларов в первый раз, после чего каждый раз сумма штрафа будет увеличиваться.

Во вторник «76-е» договорились об обмене Хардена в «Клипперс».

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