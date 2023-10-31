Джеймс Харден может посетить сегодняшний матч «Клипперс» с «Орландо»

По словам инсайдера ESPN Рамоны Шелберн, звездный защитник может уже сегодня присоединиться к «Клипперс» и посетить домашний матч команды против «Орландо».

«Харден «в восторге» от перехода в «Клипперс» и надеется вылететь в Лос-Анджелес как можно скорее, говорят источники, близкие к нему. Есть вероятность, что он будет присутствовать на домашней игре против « » во вторник», – пишет Шелберн.

Харден все-таки добился обмена в «Клипперс»!