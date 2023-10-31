Джеймс Харден может посетить сегодняшний матч «Клипперс» с «Орландо»
По словам инсайдера ESPN Рамоны Шелберн, звездный защитник Джеймс Харден может уже сегодня присоединиться к «Клипперс» и посетить домашний матч команды против «Орландо».
«Харден «в восторге» от перехода в «Клипперс» и надеется вылететь в Лос-Анджелес как можно скорее, говорят источники, близкие к нему. Есть вероятность, что он будет присутствовать на домашней игре против «Орландо» во вторник», – пишет Шелберн.
У Клипперс же наоборот, теперь недобор вингов, особенно высоких, для которых PF родная позиция. Хз где брать будут, может своего Кобе Брауна попытаются развить, но скорее полумертвого Такера будут использовать там, да передвигать на PF то Кавая, то Мэнна. Роста будет сильно нехватать, особенно в пятерках, где ЛАК убирают центровых, т.е. в концовках матчей и возможно в ПО, где Лю раньше любил играть в смоллбол (в последнем ПО он от этого отказался впрочем).
В общем, у ЛАК есть кем залатать дыры, но такого преимущества в вингах над другими уже не будут иметь. Раньше ЛАК легко могли выпустить целую суперуниверсальную пятерку из одних вингов, типа Мэнн - Джордж - Кавай - Моррис/Ковингтон - Батюм, где каждый из хорош в защите и на периметре и под кольцом более менее, у каждого есть треха, многие могут таскать мяч и разыгрывать. Мисматчей против такого состава не найдешь. Сейчас такого преимущества уже не будет.