Джеймс Харден может посетить сегодняшний матч «Клипперс» с «Орландо»

Теги Клипперс Орландо НБА Джеймс Харден Баскетбол

По словам инсайдера ESPN Рамоны Шелберн, звездный защитник Джеймс Харден может уже сегодня присоединиться к «Клипперс» и посетить домашний матч команды против «Орландо».

«Харден «в восторге» от перехода в «Клипперс» и надеется вылететь в Лос-Анджелес как можно скорее, говорят источники, близкие к нему. Есть вероятность, что он будет присутствовать на домашней игре против «Орландо» во вторник», – пишет Шелберн.

Харден все-таки добился обмена в «Клипперс»!

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8 комментариев

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Александр Гурский
Ответ vzi
Успеет долететь до Лос-Анджелеса? Там 5-6 часов от Филы.
Еще и в стрипуху по пути заскочит
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Fungus_Amongus
Интересно что Фила делать будет с таким количеством тяжелых форвардов теперь. Они взяли от Клипперс Ковингтона, Батюма, Морриса - все это качественных винги, но на 3-ку их не поставить, только PF и еще смоллбольного центра могут играть некоторые минуты . Еще взяли Мартина Младшего, который из-за отсутствия броска на 3-ке играть не может (хотя и от 4-х номеров нынче бросок требуется, а для центра он ну очень уж мал). При этом у них еще свой Тобайас Харрис был и остается, который тоже в первую очередь PF.
У Клипперс же наоборот, теперь недобор вингов, особенно высоких, для которых PF родная позиция. Хз где брать будут, может своего Кобе Брауна попытаются развить, но скорее полумертвого Такера будут использовать там, да передвигать на PF то Кавая, то Мэнна. Роста будет сильно нехватать, особенно в пятерках, где ЛАК убирают центровых, т.е. в концовках матчей и возможно в ПО, где Лю раньше любил играть в смоллбол (в последнем ПО он от этого отказался впрочем).
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vzi
Успеет долететь до Лос-Анджелеса? Там 5-6 часов от Филы.
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Tim Timson
у него традиция что-ли перед обменом и началом тренировок на баскетбол сходить?)
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Daishi
Ответ Fungus_Amongus
Интересно что Фила делать будет с таким количеством тяжелых форвардов теперь. Они взяли от Клипперс Ковингтона, Батюма, Морриса - все это качественных винги, но на 3-ку их не поставить, только PF и еще смоллбольного центра могут играть некоторые минуты . Еще взяли Мартина Младшего, который из-за отсутствия броска на 3-ке играть не может (хотя и от 4-х номеров нынче бросок требуется, а для центра он ну очень уж мал). При этом у них еще свой Тобайас Харрис был и остается, который тоже в первую очередь PF. У Клипперс же наоборот, теперь недобор вингов, особенно высоких, для которых PF родная позиция. Хз где брать будут, может своего Кобе Брауна попытаются развить, но скорее полумертвого Такера будут использовать там, да передвигать на PF то Кавая, то Мэнна. Роста будет сильно нехватать, особенно в пятерках, где ЛАК убирают центровых, т.е. в концовках матчей и возможно в ПО, где Лю раньше любил играть в смоллбол (в последнем ПО он от этого отказался впрочем).
Надеюсь, что у Парусов все-таки есть какой-то запасной вариант с приобретением крупного оборонительного винга. Все эти мульки с гномом-пенсионером Такером нежизнеспособны, как по мне. Да и как выглядел Зубац в прошлом ПО, когда его выцеливал Букер мы все видели.. :(
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mqh9pzrxgf
Ответ Daishi
Надеюсь, что у Парусов все-таки есть какой-то запасной вариант с приобретением крупного оборонительного винга. Все эти мульки с гномом-пенсионером Такером нежизнеспособны, как по мне. Да и как выглядел Зубац в прошлом ПО, когда его выцеливал Букер мы все видели.. :(
Такер скорее со скамейки будет выходить, сомневаюсь что при здоровых всех, будут кирпич или борода сидеть на скамейке
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Fungus_Amongus
Ответ Daishi
Надеюсь, что у Парусов все-таки есть какой-то запасной вариант с приобретением крупного оборонительного винга. Все эти мульки с гномом-пенсионером Такером нежизнеспособны, как по мне. Да и как выглядел Зубац в прошлом ПО, когда его выцеливал Букер мы все видели.. :(
Кавай так то немаленький игрок, вполне приличные 6’7" c вингспаном как у среднего центрового и физической силой вполне достаточной для игры PF. Плюс с возрастом игроки часто на позицию выше смещаются из-за потери мобильности, а Кавай после травм, меньше бегать и больше толкаться воможно полезный размен для его коленей. Джордж вообще ростом 6’8", правда худой, поэтому в его перспективы игры на 4-ке не очень верю, а вот на 3-ке ему комфортнее должно быть, чем на 2-ке. Мэнн ростом лишь 6’5", вингспан нормальный, но ничего необычного, он физически крепкий конечно, но я сомневаюсь, что он справится с опекой тяжелых форвардов, он куда больше подходит для защиты против PG, SG и не очень крупных SF. Такер те же 6’5", но у него хороший вингспан, толстая жопа, в общем, потолкаться с бигменами для него не проблема, только атлетизма и скорости нет, поэтому больше подходит для защиты против центров, чем современных PF. Есть еще Амир Коффи, который раньше на SG играл, но у него рост 6’7", плюс он массы поднабрал, правда у него крохотный вингспан, поэтому на 4-ке играть все равно вряд ли сможет. Ну а Кобе Браун имеет подходящие габариты, 6’8" и почти 7’1" вингспан, крепкое телосложение, но просто недостаточно опытен. Плюс, есть сомнения в его латеральной скорости, возможно в плане защиты периметра он не сможет соответствовать требованиям.
В общем, у ЛАК есть кем залатать дыры, но такого преимущества в вингах над другими уже не будут иметь. Раньше ЛАК легко могли выпустить целую суперуниверсальную пятерку из одних вингов, типа Мэнн - Джордж - Кавай - Моррис/Ковингтон - Батюм, где каждый из хорош в защите и на периметре и под кольцом более менее, у каждого есть треха, многие могут таскать мяч и разыгрывать. Мисматчей против такого состава не найдешь. Сейчас такого преимущества уже не будет.
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