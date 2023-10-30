Кайри Ирвинг в соцсетях: «Я – живое наследие Предков, которые решили противостоять силам Зла этого мира»

Теги Даллас НБА Кайри Ирвинг Политика соцсети Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг снова озадачил всех в социальных сетях.

Его новый пост, как считают пользователи, касается все более накаляющейся обстановки в мире.

«Я – живое наследие Моих Предков, которые решили противостоять силам Зла этого мира. Слишком много людей было убито из-за того, что они принадлежали к определенной расе, культуре, цвету кожи, религии или национальности. У меня есть еще много работы 🤞🏾♾», – написал Ирвинг.

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7 комментариев

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Донован хозяин НБА
Хочу посмотреть на лицо Дончича, который кушает чевапчичи с пивом после тренировки, а в это время Ирвинг затирает ему всё это с серьезным видом
+8
-1
+7
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kondratiy
Так. А людей в белых халатах уже вызвали?
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Алексей Водонос
Вот у кого Дюранту надо покупать траву...
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zrkwrpyrsy
Ура, началось! А вы скажите, а когда заканчивалось? А я и спорить не буду)
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Денис Золотов
Дядя Дрю продолжает вываливать базу. Иногда кажется, что он так троллит и сбрасывает напряжение просто...
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Алексей Ильин
Ответ kondratiy
Так. А людей в белых халатах уже вызвали?
Ку-клукс-клан?
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