Звездный разыгрывающий «Далласа» снова озадачил всех в социальных сетях.

Его новый пост, как считают пользователи, касается все более накаляющейся обстановки в мире.

«Я – живое наследие Моих Предков, которые решили противостоять силам Зла этого мира. Слишком много людей было убито из-за того, что они принадлежали к определенной расе, культуре, цвету кожи, религии или национальности. У меня есть еще много работы 🤞🏾♾», – написал Ирвинг.

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