Бывший игрок НБА Эван Тернер считает, что нынешние годы войдут в историю лиги как время Николы Йокича из « ».

«Он выиграл чемпионат, но важно, как он сделал, какой уровень показал при этом. В НБА сейчас эпоха .

Я смотрю за тем, что он делает, и превращаюсь из скептика в человека, которому интересна его история и наследие, которое он оставит», – заявил Тернер.

Йокич дважды становился самым ценным игроком НБА, а в прошлом сезоне привел «Наггетс» к первому титулу в истории, получив приз MVP финала.

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