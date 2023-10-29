«Сказал им, что могу быть наставником». Расселл Уэстбрук всерьез подумывал остаться в «Юте»

Звездный разыгрывающий «Клипперс» признался, что всерьез рассматривал возможность остаться в «Юте» после обмена из «Лейкерс» в прошлом сезоне.

«Я бы пришел и делал все, что бы меня ни попросили. Я сказал им, что могу быть наставником. Что бы от меня ни потребовалось, чтобы помочь команде, я бы это сделал.

Я всегда делаю то, что лучше для команды. Если для того, чтобы помочь молодым парням, я должен прийти и сесть на скамейку в уличной одежде, я сделаю это», – сказал Уэстбрук.

Уэстбрук провел всего 12 дней в качестве игрока, после чего стороны достигли соглашения о выкупе и в конечном итоге защитник подписал контракт с « ».

Перстни «Наггетс» называли самыми уродливыми. Мы нашли достойных конкурентов