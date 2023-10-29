«Сказал им, что могу быть наставником». Расселл Уэстбрук всерьез подумывал остаться в «Юте»

Теги Клипперс НБА Юта Расселл Уэстбрук Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук признался, что всерьез рассматривал возможность остаться в «Юте» после обмена из «Лейкерс» в прошлом сезоне.

«Я бы пришел и делал все, что бы меня ни попросили. Я сказал им, что могу быть наставником. Что бы от меня ни потребовалось, чтобы помочь команде, я бы это сделал.

Я всегда делаю то, что лучше для команды. Если для того, чтобы помочь молодым парням, я должен прийти и сесть на скамейку в уличной одежде, я сделаю это», – сказал Уэстбрук.

Уэстбрук провел всего 12 дней в качестве игрока, после чего стороны достигли соглашения о выкупе и в конечном итоге защитник подписал контракт с «Клипперс».

Перстни «Наггетс» называли самыми уродливыми. Мы нашли достойных конкурентов

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tim Timson
обычно это выглядит, как не дам ни копейки скидки по выкупе.. но Рассу верить можно в этом вопросе)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий