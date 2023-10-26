В Евролиге объяснили разницу в решениях по российским и израильским клубам.

По словам пресс-службы лиги, отстранение российских клубов обусловлено международными санкциями, ситуация с израильскими командами иная.

«Мы не говорим о схожей ситуации, когда речь идет об участии команд в международных соревнованиях.

Баскетбольная Евролига приняла решение о дисквалификации команд Российской Федерации на основании действующих национальных и международных санкций, которые были применены, а также ограничений на поездки, введенных национальными властями, которые сделали невозможным продолжение соревнований для российских команд.

На данный момент с израильскими командами дело обстоит иначе», – передает слова пресс-службы Евролиги ТАСС.

« » из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке будет проводить домашние матчи Евролиги в Белграде.

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