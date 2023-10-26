Евролига: «Отстранение российских клубов обусловлено международными санкциями. С израильскими командами дело обстоит иначе»

Теги ЦСКА УНИКС Зенит Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Тель-Авив Баскетбол

В Евролиге объяснили разницу в решениях по российским и израильским клубам.

По словам пресс-службы лиги, отстранение российских клубов обусловлено международными санкциями, ситуация с израильскими командами иная.

«Мы не говорим о схожей ситуации, когда речь идет об участии команд в международных соревнованиях.

Баскетбольная Евролига приняла решение о дисквалификации команд Российской Федерации на основании действующих национальных и международных санкций, которые были применены, а также ограничений на поездки, введенных национальными властями, которые сделали невозможным продолжение соревнований для российских команд.

На данный момент с израильскими командами дело обстоит иначе», – передает слова пресс-службы Евролиги ТАСС.

«Маккаби Тель-Авив» из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке будет проводить домашние матчи Евролиги в Белграде.

Алексей Швед едет в чемпионат Китая. А чем можно заняться в Шаньси, помимо баскетбола?

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex8007
Классическое «это другое»
+35
-13
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Soames Forsyte
Это другое
+15
-12
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
petia.subbotin
Ответ Alex8007
Классическое «это другое»
А что, «другого» не бывает?
+10
-8
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий