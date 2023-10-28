Кендрик Перкинс: «Джеймс Харден может оказаться на грани того, чтобы покинуть лигу»
Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс заявил, что звездный разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден может покинуть лигу в следующем сезоне.
«Дело вот в чем. В лучшем случае Дэрил Мори и «Филадельфия» сделают именно то, что они только что сделали: скажут ему оставаться дома.
И если Джеймс Харден не осознает важность ситуации, то это его вина. И угадай что? Он окажется на грани того, чтобы фактически покинуть лигу в следующем сезоне», – сказал Перкинс.
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