Кендрик Перкинс: «Джеймс Харден может оказаться на грани того, чтобы покинуть лигу»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс заявил, что звездный разыгрывающий «Филадельфии» может покинуть лигу в следующем сезоне.

«Дело вот в чем. В лучшем случае Дэрил Мори и « » сделают именно то, что они только что сделали: скажут ему оставаться дома.

И если Джеймс Харден не осознает важность ситуации, то это его вина. И угадай что? Он окажется на грани того, чтобы фактически покинуть лигу в следующем сезоне», – сказал Перкинс.

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