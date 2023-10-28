Кендрик Перкинс: «Джеймс Харден может оказаться на грани того, чтобы покинуть лигу»

Теги Кендрик Перкинс Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс заявил, что звездный разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден может покинуть лигу в следующем сезоне.

«Дело вот в чем. В лучшем случае Дэрил Мори и «Филадельфия» сделают именно то, что они только что сделали: скажут ему оставаться дома.

И если Джеймс Харден не осознает важность ситуации, то это его вина. И угадай что? Он окажется на грани того, чтобы фактически покинуть лигу в следующем сезоне», – сказал Перкинс.

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5 комментариев

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AEZAKMI228
Бред. Эти же люди рассказывали нам в прошлом году что уэстбрук не найдет себе команду в этом сезоне
+8
-2
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Jerry Rodrogha
Ответ Ed Monix
Можно подумать, что в среде НБА не знают, какой Харден классный одноклубник и что рабочая этика у него на высшем уровне. Да любая команда, где в руководстве нет условного Мори, заберёт Хардена с руками и ногами, особенно Хьюстон. Да и Лейкерс тоже вряд ли откажутся заполучить Бороду, хотя у них уже есть Монобровь
Слишком толсто.
Почему до сих пор не забрали?
+2
-1
+1
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Evgeniy 72
Ответ Ed Monix
Можно подумать, что в среде НБА не знают, какой Харден классный одноклубник и что рабочая этика у него на высшем уровне. Да любая команда, где в руководстве нет условного Мори, заберёт Хардена с руками и ногами, особенно Хьюстон. Да и Лейкерс тоже вряд ли откажутся заполучить Бороду, хотя у них уже есть Монобровь
Хьюстон уже отказался от Хардена, у других клубов нет места в платежке на аппетиты Бороды. Ну и про рабочую этику Хардена это чересчур. Нормальная такая рабочая этика, когда спортсмен не держит вес, и посреди ПО срывается в Вегас, увлекая с собой ещё и некоторых одноклубников.
+1
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