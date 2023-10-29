Джимми Батлер послал воздушный поцелуй болельщикам «Тимбервулвз», скандирующим «Где Джимми?»

Теги Майами Миннесота НБА Баскетбол - видео болельщики Джимми Батлер Баскетбол

В концовке домашнего матча «Миннесоты» против «Майами» (106:90) болельщики хозяев начали скандировать «Где Джимми?».

Лидер «Майами» Джимми Батлер, не участвовавший в матче, поднялся со стула и несколько раз послал зрителям воздушный поцелуй.

Лидер «Хит» сегодня получил от тренеров выходной и пропустил гостевую встречу со своей бывшей командой.

Лука сразу заткнул хейтеров: 49 очков, 4 из 4 в клатче, победная трешка крюком от щита!

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