Джимми Батлер послал воздушный поцелуй болельщикам «Тимбервулвз», скандирующим «Где Джимми?»
В концовке домашнего матча «Миннесоты» против «Майами» (106:90) болельщики хозяев начали скандировать «Где Джимми?».
Лидер «Майами» Джимми Батлер, не участвовавший в матче, поднялся со стула и несколько раз послал зрителям воздушный поцелуй.
Лидер «Хит» сегодня получил от тренеров выходной и пропустил гостевую встречу со своей бывшей командой.
Лука сразу заткнул хейтеров: 49 очков, 4 из 4 в клатче, победная трешка крюком от щита!
Комментарии