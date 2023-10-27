Ненад Чанак возглавит «Литкабелис»

Ненад Чанак станет главным тренером литовского «Литкабелиса», пишет BasketNews со ссылкой на свои источники.

Канак заменит нынешнего главного тренера Робертса Стелмаерса, и официальное объявление об этом ожидается в ближайшее время.

Ранее турецкий «Тюрк Телеком» объявил об отставке Чанака после семи матчей нового сезона и 4 месяцев сотрудничества. Под руководством серба «Тюрк Телеком» стартовал с результатом 1-2 в Еврокубке и выдал 2-2 в турецкой лиге.

«Литкабелис» идет с результатом 4-2 в чемпионате Литвы и 1-3 в Еврокубке.

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