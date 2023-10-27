Ненад Чанак возглавит «Литкабелис»

Теги Еврокубок чемпионат Литвы Ненад Чанак Литкабелис Баскетбол

Ненад Чанак станет главным тренером литовского «Литкабелиса», пишет BasketNews со ссылкой на свои источники.

Канак заменит нынешнего главного тренера Робертса Стелмаерса, и официальное объявление об этом ожидается в ближайшее время.

Ранее турецкий «Тюрк Телеком» объявил об отставке Чанака после семи матчей нового сезона и 4 месяцев сотрудничества. Под руководством серба «Тюрк Телеком» стартовал с результатом 1-2 в Еврокубке и выдал 2-2 в турецкой лиге.

«Литкабелис» идет с результатом 4-2 в чемпионате Литвы и 1-3 в Еврокубке.

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