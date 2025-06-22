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Исайя Кординье подпишет контракт с «Монако»

Исайя Кординье продолжит карьеру в «Монако».

Французский защитник (28 лет, 196 см) покинет «Виртус» и подпишет контракт с «Монако».

Ранее сообщалось, что Кординье хочет попробовать свои силы в НБА. Он был выбран 44-м на драфте-2016, но не выступал в НБА.

В прошедшем сезоне Евролиги  Кординье набирал 9,6 очка, 2,7 подбора, 3,5 передачи и 1,0 перехвата в среднем за матч, реализуя 35,4% из-за дуги.

Так кто все же будет чемпионом НБА?1625 голосов
ИндианаИндиана
ОклахомаОклахома-Сити
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Луки Д’Алессандро в соцсети X
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