Исайя Кординье подпишет контракт с «Монако»

Исайя Кординье продолжит карьеру в «Монако».

Французский защитник (28 лет, 196 см) покинет «Виртус » и подпишет контракт с «Монако ».

Ранее сообщалось, что Кординье хочет попробовать свои силы в НБА. Он был выбран 44-м на драфте-2016, но не выступал в НБА.

В прошедшем сезоне Евролиги Кординье набирал 9,6 очка, 2,7 подбора, 3,5 передачи и 1,0 перехвата в среднем за матч, реализуя 35,4% из-за дуги.