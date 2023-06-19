Ненад Чанак возглавит «Тюрк Телеком»

« » объявил о назначении Ненада Чанака на должность нового главного тренера команды.

На какой срок заключено соглашение, не сообщается.

Последние 5 сезонов сербский специалист руководил «Литкабелисом». Команда один раз дошла до финала чемпионата Литвы, трижды заняла третье место.

Ранее «Тюрк Телеком» расстался с Эрдемом Джаном, который в скором времени должен возглавить «Анадолу Эфес».

Анализ финала НБА через типы владений

Чемпионство «Денвера» – триумф духа Джамала Мюррэя. Через тренировки в стиле фильмов про кунг-фу, разрыв «крестов» и пренебрежение

Наталья – жена MVP финала НБА Николы Йокича. Они родились в маленьком сербском городе и знакомы с самого детства!