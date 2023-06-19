Ненад Чанак возглавит «Тюрк Телеком»

Теги переходы Еврокубок чемпионат Турции Тюрк Телеком Ненад Чанак Литкабелис Баскетбол

«Тюрк Телеком» объявил о назначении Ненада Чанака на должность нового главного тренера команды.

На какой срок заключено соглашение, не сообщается.

Последние 5 сезонов сербский специалист руководил «Литкабелисом». Команда один раз дошла до финала чемпионата Литвы, трижды заняла третье место.

Ранее «Тюрк Телеком» расстался с Эрдемом Джаном, который в скором времени должен возглавить «Анадолу Эфес».

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