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В честь Матиаса Лессора назвали баскетбольную площадку на Мартинике

На родине Матиаса Лессора появилась площадка с его именем.

В честь центрового «Панатинаикоса» Матиаса Лессора назвали баскетбольную площадку в коммуне Ле Морн-Вер на Мартинике, где он вырос и начал свою карьеру.

Площадка была открыта в субботу мэром Ле Морн-Вер в присутствии Лессора. 30-летний центровой опубликовал видео и фотографию с церемонии на своей странице в соцсети.

Так кто все же будет чемпионом НБА?2340 голосов
ИндианаИндиана
ОклахомаОклахома-Сити
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
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