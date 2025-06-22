В честь Матиаса Лессора назвали баскетбольную площадку на Мартинике
На родине Матиаса Лессора появилась площадка с его именем.
В честь центрового «Панатинаикоса» Матиаса Лессора назвали баскетбольную площадку в коммуне Ле Морн-Вер на Мартинике, где он вырос и начал свою карьеру.
Площадка была открыта в субботу мэром Ле Морн-Вер в присутствии Лессора. 30-летний центровой опубликовал видео и фотографию с церемонии на своей странице в соцсети.
Так кто все же будет чемпионом НБА?2340 голосов
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
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