В честь Матиаса Лессора назвали баскетбольную площадку на Мартинике

На родине Матиаса Лессора появилась площадка с его именем.

В честь центрового «Панатинаикоса » Матиаса Лессора назвали баскетбольную площадку в коммуне Ле Морн-Вер на Мартинике, где он вырос и начал свою карьеру.

Площадка была открыта в субботу мэром Ле Морн-Вер в присутствии Лессора. 30-летний центровой опубликовал видео и фотографию с церемонии на своей странице в соцсети.