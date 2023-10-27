Дэмиан Лиллард о дебюте за «Милуоки»: «Чувствовал себя новичком, но начинаю приспосабливаться»

Теги Милуоки Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Разыгрывающий «Милуоки» Дэмиан Лиллард поделился впечатлениями от дебютного матча за команду.

Лиллард, который ранее играл в НБА только за «Портленд», набрал 39 очков в победной встрече с «Филадельфией» (118:117).

«Понятно, что все было новым, все было иначе. Раньше я находился в привычной для себя обстановке. Я знал всех ребят, которые работали на арене. Оказываясь на площадке, я оглядывался вокруг и даже начинал узнавать болельщиков, которые приходили сюда год за годом. Все было настолько знакомым и привычным, понятным.

Оказавшись здесь, почувствовал себя так, будто это выездной матч. Смотрел по сторонам, будто я новичок какой, хотя я уже давно в лиге... Я пришел сюда, чтобы побеждать. Мне кажется, я начал приспосабливаться благодаря тому, как меня приняли и что команда говорит мне за закрытыми дверями», – заявил Лиллард.

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