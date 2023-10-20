Дэмиан Лиллард опубликовал совместную черно-белую фотографию с Терри Стоттсом

Теги Эдриан Гриффин Милуоки Терри Стоттс Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Разыгрывающий «Милуои» Дэмиан Лиллард опубликовал совместную фотографию с Терри Стоттсом после того, как тренер покинул организацию по собственному желанию.

Сообщалось, что Стоттс вступил в конфликт с главным тренером Эдрианом Гриффином на тренировке, после чего произошли изменения в штабе «Бакс».

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