Дэмиан Лиллард опубликовал совместную черно-белую фотографию с Терри Стоттсом
Разыгрывающий «Милуои» Дэмиан Лиллард опубликовал совместную фотографию с Терри Стоттсом после того, как тренер покинул организацию по собственному желанию.
Сообщалось, что Стоттс вступил в конфликт с главным тренером Эдрианом Гриффином на тренировке, после чего произошли изменения в штабе «Бакс».
Самые дорогие игроки НБА в новом сезоне
Reebok возвращается в баскетбол. Их главное достижение в НБА – благодаря пожизненному контракту Айверсон еще не умер с голоду
Клэй Томпсон собрался играть за Багамы. Это маловероятно, но у них и без него суперкоманда
Комментарии