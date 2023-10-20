Дэмиан Лиллард опубликовал совместную черно-белую фотографию с Терри Стоттсом

Разыгрывающий «Милуои» опубликовал совместную фотографию с после того, как тренер покинул организацию по собственному желанию.

Сообщалось, что Стоттс вступил в конфликт с главным тренером Эдрианом Гриффином на тренировке, после чего произошли изменения в штабе «Бакс».

Самые дорогие игроки НБА в новом сезоне

Reebok возвращается в баскетбол. Их главное достижение в НБА – благодаря пожизненному контракту Айверсон еще не умер с голоду

Клэй Томпсон собрался играть за Багамы. Это маловероятно, но у них и без него суперкоманда